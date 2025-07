'Era mi prima'; mujer lleva serenata a su novio por infiel

Ciudad de México.– Las serenatas aparentemente han dejado de ser solo para enamorar a alguna persona y también parecen funcionar cuando se quiere exhibir alguna infidelidad, al menos eso es lo que quiso lograr una joven en la Ciudad de México cuyo video se ha hecho viral en TikTok, luego de que decidió contratar un mariachi para llevarlo al sitio donde trabaja su pareja para exhibir su infidelidad.

El clip, que lleva ya casi un millón de reproducciones, muestra el momento en que la mujer llega con teléfono en mano y reclama a su pareja que no se puede desbloquear, por lo que le pide hacerlo para revisar todos sus mensajes.

Tras una breve discusión, el joven acepta y desbloquea su celular, por lo que inmediatamente la mujer comienza a cuestionarlo con quién se ha estado mensajeando, algo que el joven contesta que se trata de su prima. Todo esto mientras el mariachi continúa con la música y ante la mirada de muchos curiosos que pasan por el área.

"Los músicos como los del titanic. Tocaron hasta que se hundió el barco", "Al menos a ese wey le llevaron serenata, a mi namas me rayonearon la nave", "a mí también me han reclamado una infidelidad pero nunca con mariachi ( me doy cuenta q nunca me han querido nada )", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas en el clip.