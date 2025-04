'Era el auto de Poncio Pilato'; Jesús rompe cristal de carro en viacrucis

Ciudad Juárez.– Semana Santa no solo deja momento de reflexión sobre la muerte de Jesús para miles de católicos en todo el mundo, sino que también, al menos en América Latina, deja algunas divertidas anécdotas cuando las cosas no salen como las planeadas en las representaciones teatrales que suelen inundar los barrios populares en estas fechas.

Y es que a través de redes sociales se ha hecho viral el momento justo en que un actor que interpretaba a Jesús rompió el vidrio de un auto cuando cayó al suelo cargado la cruz, en clara representación de una de las estaciones del viacrucis.

Cabe señalar que dicho suceso fue un accidente, pues el actor que interpretaba a Jesús únicamente estaba cumpliendo con la procesión del Viernes Santo.

En el video se puede apreciar como el hombre, que interpreta a Jesús en la tradicional recreación de la Pasión de Cristo, suelta la cruz al caer al suelo. Al soltar la cruz de madera, esta cae hacia un lado, pero en vez de ir contra el suelo, primero golpeó el cristal de un vehículo, rompiéndolo al instante.

El momento dejó divertidas reacciones y comentarios por parte de internautas: "Nooo ayer me reí del barrabas qué lo ayudo la cruz roja por torcer el tobillo y luego yo me torcí el tobillo 😭 imagínate lo que me pasara por reírme de Jesús", "El carro era del soldado que le estaba dando látigo", "4 estación , Jesús se endeuda 😞", "el dueño del carro: préstame el látigo pressssstaaaaamelooooo!".