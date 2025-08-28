Entran a Oxxo de madrugada; descubren que estaba abierto porque lo habían robado

Ciudad Juárez.– Las tiendas de conveniencia en los últimos años en México, especialmente en el norte del país, han tenido que suprimir el horario de madrugada para evitar ser víctimas de robos o algún delito que pueda poner el peligro la seguridad de su personal, por lo que ahora es extraño encontrar una de estos establecimientos que opere las 24 horas.

Por eso a un par de jóvenes en Zapopan, Jalisco, se les hizo extraño haber encontrado un Oxxo abierto a altas horas de la madrugada. El evento fue tan poco común, que las clientas optaron por aprovechar y comprar algunos productos para el antojo.

El video del momento fue compartido en TikTok, donde pronto se hizo viral, pues las jóvenes contaron que entraron a la tienda, tomaron las cosas que iban a necesitar, llegaron a la caja, pero notaron que la cajera no estaba en su lugar. Incluso aseguraron que esperaron un tiempo y llamaron a la encargada para que les cobrara, pero nadie salió.

Ante esa extrañeza, ya que nadie dejaría sin vigilar una tienda, especialmente de noche, las jóvenes se dirigieron a la puerta de entrada para ver si se encontraba afuera de la tienda, pero pronto descubrieron algo que las dejó sorprendidas.

Y es que al querer abrir la puerta, se dieron cuenta que esta tenía algunos golpes y la chapa había sido violada. De inmediato advirtieron que en realidad la tienda no estaba abierta, sino que alguien había entrado a robar, había roto la entrada y en su escape la dejó así, sin que nadie más se diera cuenta del robo.

Luego de su curiosa experiencia, las jóvenes recibieron todo tipo de comentarios, incluso les señalaron que revisaran las cámaras de los refrigeradores para ver si algún empleado no había sido encerrado.

"Nosotros llamamos a policía de zapopan y le dijimos al de los tacos de a lado si conocía a la encargada y ellos le llamaron a la chica y nosotros nos esperamos hasta que llegaron La muchacha y la patrulla para que ya no se fuera a meter otra persona que si fuera con malas intenciones el oxxo efectivamente ya no estaba en servicio ya estaba cerrado debidamente", comentó la autora del video más tarde.