Enrique Estilos; captan al doble latino de Harry Styles

Un video en TikTok se ha hecho tendencia entre los seguidores del cantante británico Harry Styles, y es que aseguran haber encontrado a su doble, pero en versión latina, por lo que el joven pronto fue apodado como Enrique Estilos.

El responsable de dar a conocer al mundo a este hombre fue el usuario Sebastián Hernández, quien se encontraba disfrutando un partido de futbol cuando de repente notó que alguien en el estadio tenía un gran parecido con el cantante de "As it was".

Luego de subir el video a su cuenta de TikTok, el video comenzó a ser muy popular llegando a acumular más de tres millones de reproducciones y miles de comentarios de fans asombrados por el gran parecido que tenía con su ídolo.