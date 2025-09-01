Encuentran a un hombre muerto en el festival anual Burning Man en Nevada

Nevada.- Un hombre encontrado muerto en un charco de sangre está siendo investigado como un homicidio en el festival anual de arte y música Burning Man en el desierto del noroeste de Nevada, dijeron las autoridades.

Las autoridades fueron alertadas sobre el hombre el sábado en la reunión en el desierto de Black Rock, a unas 110 millas (175 kilómetros) al norte de Reno.

Los agentes, junto con los guardabosques de la Oficina de Administración de Tierras, respondieron y "encontraron a un solo hombre adulto blanco tendido en el suelo, obviamente muerto", dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Pershing en un comunicado el domingo.

La investigación incluyó entrevistas a varios participantes y el acordonamiento del perímetro en la zona donde se encontró el cadáver, en el campamento improvisado llamado Black Rock City. La identidad del hombre fallecido se desconoce de inmediato, según informó la oficina del alguacil. No se divulgó ninguna otra información.

El cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pershing indicó que parece tratarse de un delito aislado, pero instó a todos los asistentes al festival a estar atentos a su entorno y a sus conocidos. El festival finaliza el lunes.

Los funcionarios de Burning Man dijeron en un comunicado que están cooperando con la policía y pidieron a los participantes en Black Rock City que no interfieran con su investigación.

“La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son primordiales”, afirma el comunicado. Señala que se dispone de servicios de apoyo, incluyendo un equipo de apoyo en situaciones de crisis, y que los participantes tienen acceso a wifi gratuito si necesitan comunicarse con sus seres queridos.

La reunión anual en el desierto de Black Rock atrae a decenas de miles de artistas, músicos y activistas cada año para una combinación de campamentos en la naturaleza y presentaciones de vanguardia, resaltadas por la quema de una gran efigie de madera de un hombre.