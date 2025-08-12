Encuentra a su papá con la amante y junto a su mamá le dan tremenda arrastrada

Ciudad Juárez.– Si tener una relación con una persona casada puede ser una actividad de alto riesgo cuando la pareja descubre el engaño frente a frente, esa situación puede ser aún peor cuando si es decubierta de forma simultánea por la esposa y la hija. Y es que una mujer recibió una doble dosis de golpes cuando fue atrapada por la familia de su pareja, quienes reaccionaron con furia pese a estar en un espacio público en un centro comercial.

El momento rápidamente se hizo viral en redes sociales cuando testigos compartieron el video del momento de la golpiza. El clip ha sumado decenas de posturas entre los internautas, pues mientras unos están de acuerdo otros condenaron la situación.

Por medio de un video compartido en la cuenta de X de @ColombiaOscura_, se dio a conocer el instante en el que la esposa con ayuda de su hija comenzaron a atacar a la mujer con quien su esposo supuestamente mantiene una relación.

De acuerdo con los primeros informes, el caso viral sucedió en un reconocido centro comercial de la capital del Atlántico, Colombia.

La situación se salió de control en cuestión de segundos y terminó en una violenta confrontación física. Pues la esposa e hija no dudaron en golpear y jalonear del cabello a la mujer frente a decenas de personas que se encontraban en la plaza comercial.