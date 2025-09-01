Empresario arrebata gorra a niño en juego de tenis y karma se lo cobra caro

Ciudad Juárez.– Un CEO en una empresa millonaria ha generado no solo críticas en su manera de actuar, sino también fuertes críticas hacia la compañía donde labora, una acción que le salió muy cara por su manera de actuar durante un juego de tenis en el US Open, donde la cámara de una transmisión en vivo captó el momento en que el hombre arrebató una gorra a un niño que el propio tenista Kamil Majchrzak le había autografiado y regalado.

La escena, que se viralizó rápidamente, capturó el momento en que el menor quedó con las manos vacías y visiblemente molesto, mientras el adulto se marchaba con el objeto que el tenista le había destinado. El incidente generó una fuerte reacción pública y puso en el centro de la conversación a los protagonistas y a la comunidad del tenis.

Después de lo sucedido, el hecho generó recupercusión en las redes sociales y los Usuarios de distintas plataformas calificaron la acción del hombre como “egoísta” e “imbécil”, y no tardaron en identificarlo como Piotr Szczerek, director ejecutivo de la empresa de pavimentación polaca Drogbruk.

Las cosas empeoraron cuando el hombre, a traves de las redes sociales, aseguró que la gente no debería molestarse con él, ya que aseguró que la vida "es para el que llega primero", situación que generó más molestia entre el público.

Redes

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, el tenista pocalo recurrió a su cuenta de Instagram para buscar al niño afectado. “Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no llegó al niño”, escribió quien aseguró tener suficientes gorras para regalar y pidió ayuda a sus seguidores para localizar a Brock. El llamado tuvo una respuesta inmediata y, gracias a la viralidad del caso, el reencuentro entre el deportista y el menor se concretó poco después.

Redes

Luego de lo ocurrido, miles de usuarios han llenado de mensajes negativos la empresa del hombre involucrado. Además, ha denunciado mensajes de odio en contra de él, su esposa y familia, por lo que muchos aseguran que el karma le ha pasado factura.