Emprendedora recibe críticas por vender refresco en bolsita

¿Quién no ha disfrutado de un refresco en bolsita? Sobre todo en aquellas tardes de verano de los noventa y principios de los 2000.

En estos tiempos pareciera imposible que algo así pudiera funcionar, pero una joven emprendedora ha puesto todos sus esfuerzos en que suceda.

En TikTok se dio a conocer el caso viral: una joven comenzó con la venta de refrescos en bolsa y consideró que estaba innovando, sin embargo, le llovieron críticas.

“Vendo Coca-Cola, pero le di el plus al venderlo como antes, en bolsita, pero también todavía le di un plus más de venderlo en bolsita de Hello Kitty”, dijo la vendedora.

Respecto a la opinión de las redes sociales, la joven comentó que hay personas que se le lanzaron en su contra, porque las bolsas no son biodegradables, no obstante punteó que su objetivo es que las personas las reutilicen.

"Yo les digo que las serigrafió para que las reutilicen, o sea la puedes limpiar y tú sabrás que hacer con ella".

A su vez, la joven reiteró que su idea es innovadora y aceptó que en todos los negocios exitosos hay críticas, pero lo importante es que las personas hablen.