Empleados hacen calzón chino a joven por robar 17 perfumes de tienda

Cancún.– A través de redes sociales una mujer ha comenzado a viralizarse luego de que fue sorprendida por los empleados de una tienda departamental cuando pretendía, en compañía de una cómplice, sustraer cerca de 17 perfumes del negocio en una plaza comercial en la ciudad costera de Cancún, Quintana Roo.

El video del momento pronto llamó la atención en redes, pues una usuaria de Facebook compartió las imágenes de cuando la mujer fue atrapada e intentando huir del sitio, pero fue inmediatamente retenida por varias empleadas de la tienda, quienes no dudaron en incluso hacerse calzón chino a la mujer para evitar que huyera de sus responsabilidades.

De acuerdo con la usuaria de Facebook, la mujer, conocida ya como "Lady Sears", quería llevarse de la tienda 17 perfumes de alta gama ocultos en una bolsa que llevaba una de sus amigas. Al darse cuenta que había sido descubierta trató de huir, pero fue ahí cuando las trabajadores le aplicaron el calzón chino. En el clip se puede ver cómo uno de los guardias de seguridad comienza a contabilizar los productos dentro de la bolsa.

"Lady Sears!! Lo acabamos de presenciarrr JAJAJSJA que oso!! 17 perfumes!! Casi se les escapaba pero le hicieron calzón chino y de regreso!! Ahhh! Pero la amiga la mas disimulada con su bolsita de Stradivarius JAJAJAJA Y todavia les dijo que la están confundiendo!! Jajajajajajajsjs", compartió la usuaria de Facebook.

El video generó cientos de reacciones y hasta el momento se desconoce lo que pasó con la mujer y su cómplice.