Empleado se quema tras explosión y restaurante cierra sin indemnizarlo

Coahuila.– La historia de Daniel se ha vuelto viral en redes sociales luego de que el joven empleado, quien laboraba en un restaurante en la ciudad de Monclova, Coahuila, sufrió un accidente en el local el pasado 4 de marzo. Todo comenzó cuando en el negocio hubo una gran explosión debido a la acumulación de gas, lo que provocó a Daniel quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo, pero principalmente en su cara.

El problema surgió cuando después de accidente la empresa no indemización a su empleado, ya que según relató la madre del joven, Daniel laboraba en el sitio sin seguridad social, por lo que el acceso a los servicios de salud son limitados.

“Nosotros pedimos una indemnización, mi niño no está asegurado, ellos ofrecen su cantidad, obvio que yo no he firmado, porque ni yo sé de leyes, ni sé si en verdad cuesta la cantidad que ellos dicen su rostro, sus brazos, a mi lo que me interesa es que ya lo trasladen, porque ya sigue la siguiente cirugía, si no se va a estar empeorando”, contó la madre del joven a medios locales.

A esa polémica se sumó un comunicado publicado hace unas horas en el perfil de Facebook del restaurante Danny´s, pues anunciaron que cerrarían el negocio luego de 11 años de estar operando debido a un accidente, sin mencionar que se trataba de Daniel y sin expresar que se harían resposables de un pago justo compensatorio, lo que llevó a una serie de señalamientos por parte de internautas, que incluso convocaron a una marcha.

Redes

Sin embargo, por su parte, el representante legal de la empresa Javier Liñán afirmó que se cubrirán todos los gastos médicos del trabajador lesionado, siempre que estos "estén justificados".

Aseguró que hasta la tarde de este martes que la empresa había pagado una cuenta de 255 mil pesos en la clínica de especialidades, pero no habló del pago de la indemnización.