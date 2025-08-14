Elefante persigue y aplasta a turista que intentó tomarse una selfie

Un paseo de safari en el sur de la India terminó en un incidente dramático cuando un turista intentó acercarse demasiado a un elefante para tomarse una selfie. El animal, al sentirse amenazado, reaccionó persiguiéndolo hasta derribarlo y aplastarlo.

El momento fue grabado por otros visitantes que observaban desde sus automóviles. Según los reportes, el recorrido incluía contacto con animales y guiaba a los turistas hacia un templo de la región. El incidente ocurrió cuando el elefante se desvió hacia la orilla de la carretera para recoger unas zanahorias caídas. En ese instante, R. Basavaraju, uno de los participantes, bajó de su vehículo para fotografiarlo.

La proximidad provocó que el paquidermo adoptara una actitud defensiva. En el video se ve cómo el hombre intenta huir mientras el elefante lo persigue a gran velocidad. Al llegar a la carretera, la víctima tropezó y cayó, momento en que el animal pasó sobre él en repetidas ocasiones, dejando su ropa destrozada.

Milagrosamente, el turista solo sufrió lesiones leves y fue trasladado de emergencia a un hospital. Sin embargo, las autoridades le impusieron una multa de 285 dólares por invadir y provocar a la fauna silvestre.