Elefante conmueve al visitar en el hospital a su cuidador enfermo

Un enorme elefante se convirtió en el protagonista de uno de los videos más virales que han circulado en redes sociales durante los últimos días.

Resulta que el paquidermo en cuestión conmovió a toda la red al visitar de forma sigilosa a su cuidador en el hospital y su reacción al tenerlo cerca fue sumamente enternecedora, por lo que quedó en evidencia el alto grado de sensibilidad que pueden llegar a tener los animales.

De acuerdo con los reportes de distintos medios, el cuidador del elefante se trata de un adulto mayor, quien se encuentra hospitalizado, incluso, en algunos casos aseguran que el hombre se encontraba en su lecho de muerte, no obstante, dicha información no ha sido confirmada, posteriormente, por la puerta entra el elefante al que cuidó desde que era una pequeña cría y lo peculiar de su entrada fue que lo hizo arrastrándose sobre sus rodillas, aparentemente con la intención de no causar destrozos en el sitio por su enorme tamaño.

Una vez que logró entrar a la habitación, se puede ver que el elefante utiliza su larga trompa para acomodar las cobijas de la cama donde se encontraba posado su cuidador, a quien aparentemente pretendía tapar, enseguida, una mujer, quien aparentemente es su nueva cuidadora, tomó la tropa del animal y para acercarla a la mano del adulto mayor y ambos se acariciaron.

Como era de esperarse, el sensible actuar del elefante hizo que el video en cuestión se hiciera viral rápidamente.