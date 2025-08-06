El zoológico checo acoge a cuatro cachorros de león de Berbería

Dvůr Králové.- Cuatro cachorros de león de Berbería nacieron recientemente en un zoológico checo, una contribución vital para una pequeña población sobreviviente del raro león que está extinto en la naturaleza.

Las tres hembras y un macho fueron vistos este miércoles jugando en su recinto al aire libre en el Parque Safari Dvůr Králové, disfrutando bajo la atenta mirada de sus padres, Khalila y Bart.

Eso cambiará pronto. Como parte de un programa internacional de especies en peligro de extinción que coordina esfuerzos para su supervivencia en cautiverio, los cachorros serán enviados a otros parques participantes, incluido el zoológico de Beersheba en Israel.

Lo más probable es que ese no sea el final de la historia para el animal.

Jaroslav Hyjánek, subdirector de Dvůr Králové, dijo que si bien se han tomado medidas preliminares para una posible reintroducción del león de Berbería en su hábitat natural, todavía es un "futuro muy lejano".

El majestuoso miembro de la subespecie del león del norte, el león de Berbería, alguna vez vagó libremente por su norte de África natal, incluidas las montañas del Atlas.

Símbolo de fuerza, fueron casi completamente exterminados debido a la actividad humana. Muchos fueron asesinados por gladiadores en la época romana, mientras que la caza excesiva y la pérdida de hábitat contribuyeron a su extinción posterior.

La última fotografía conocida de un león salvaje fue tomada en 1925, mientras que el último individuo fue asesinado en 1942.

Se cree que las últimas poblaciones pequeñas se extinguieron en estado salvaje a mediados de la década de 1960.

Se estima que actualmente viven en cautiverio menos de 200 leones de Berbería.

Hyjánek dijo que después de las conversaciones iniciales con las autoridades marroquíes, que no han rechazado la idea de su reintroducción, se ha planeado una conferencia de expertos que se celebrará en Marruecos a finales de este año o principios de 2026 para decidir si tendría sentido seguir adelante con un plan de este tipo en uno de los parques nacionales de las montañas del Atlas.

Cualquier reintroducción se enfrentaría a numerosos obstáculos burocráticos y de otro tipo. Dado que el león no ha estado presente en el entorno durante tanto tiempo, los planes tendrían que garantizar su protección, una población suficiente de presas y la cooperación y aprobación de las comunidades locales.

Hyjánek afirmó que aún vale la pena intentar una medida así si resulta sostenible.

“Es importante tener esa visión para cualquier animal”, dijo. “Sin ella, la existencia de los zoológicos no tendría sentido”.