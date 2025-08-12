Ciudad Juárez.– En el crematorio Plenitud, donde recientemente se encontraron 386 cuerpos apilados, una inesperada presencia se ha vuelto símbolo y testigo silencioso de esta compleja situación: una lechuza que habita en sus alrededores.

Este particular guardián nocturno ha sido visto frecuentando la zona, observando desde las alturas mientras las autoridades realizan las investigaciones y trabajan en la identificación de los restos.

Para muchos, la lechuza representa una vigilia natural en un lugar marcado por la tragedia y la incertidumbre.

La presencia del animal no tardó en llamar la atención de vecinos.

Mientras la Fiscalía avanza en la revisión de los cuerpos y continúa con la difícil tarea de dar identidad a las víctimas, la lechuza permanece atenta, como un silencioso vigilante que acompaña el proceso y resguarda el sitio donde se desarrolla esta compleja investigación.