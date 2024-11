Él es adolescente más alto del mundo y un intrigante proyecto de baloncesto

Foto: Associated Press

Florida.- Caminando desde su apartamento a sus clases y luego a las instalaciones de baloncesto de la Universidad de Florida, Olivier Rioux posa para docenas, a veces cientos, de fotografías al día.

Planos verticales, por supuesto. De otra manera, Rioux no encajaría en el encuadre.

Con 2.4 metros de altura, Rioux es el BMOC por excelencia. De hecho, es el hombre más grande del campus... de cualquier campus.

El estudiante de primer año de Florida, un canadiense despreocupado que tiene un lugar en el libro de récords Guinness como el adolescente más alto del mundo , también hará historia en el baloncesto cuando juegue para los Gators, clasificados en el puesto 21 esta temporada. El chico alegre conocido como "Oli" se convertirá en el más alto en jugar baloncesto universitario, reemplazando a Kenny George de 7 pies 7 pulgadas de UNC Asheville (2006-08).

Mide 2 pulgadas (5 centímetros) más alto que los ex gigantes de la NBA Gheorghe Muresan y Manute Bol, y 3 pulgadas más alto que los populares pívots Yao Ming, Tacko Fall y Shawn Bradley.

“Todos los días nos hacen preguntas”, dijo Rioux, a quien le gusta dibujar en su tiempo libre. “No tienes ni tres segundos para ti cuando estás al aire libre, algo que no me molestaba porque mi hermano y mi padre son altos. Y, como familia, solíamos salir. Así era y eso no se puede cambiar porque la gente es curiosa”.

Sus compañeros de la universidad ya se han acostumbrado.

“Es muy raro admirar a alguien”, dijo el pívot Micah Handlogten, de 2.15 metros de altura. “Pero estar cerca de él casi todos los días es diferente cuando estás en público con él. La gente normalmente me pregunta: ‘Eres muy alto. ¿Juegas al baloncesto?’ Nadie me dice una palabra (ahora). Todo el mundo lo mira. Es una locura. Él no lo evita”.

Rioux lo acepta con entusiasmo. Acepta las miradas, las preguntas y todas las peticiones.

“Ser canadiense ayuda”, bromeó. “Uno se acostumbra. Hablar con la gente es agradable porque sienten curiosidad y eso no se puede cambiar”.

Rioux ha trabajado duro para prepararse para el baloncesto de la División I, pero nadie espera que sea una estrella en este nivel, ciertamente no de inmediato. Los Gators esperan que Rioux sea un favorito de los fanáticos, comenzando con su primer partido de la temporada contra USF el lunes por la noche. El entrenador Todd Golden predice que será algo que nunca ha experimentado, con cánticos para Rioux al final de los juegos.

“Eso lo podemos ver venir a una milla de distancia”, dijo Golden. “Alrededor del 95 por ciento de mis conversaciones con personas al azar sobre nuestro equipo son sobre él. Es la primera vez que nos clasifican desde 2019 y es como, 'Hola, entrenador, estamos muy emocionados de ver a Oli ahí este año'. Y lo entiendo, hombre. Es un individuo muy único ".

Rioux creció en Terrebonne, Quebec, y desde muy joven se dio cuenta de que era diferente. Era más alto que la mayoría de sus maestros en la escuela primaria, superó la barrera de los 1.80 metros a los 8 años y llegó a los 2.10 metros el verano antes de empezar séptimo grado.

Su madre mide 1.88 m, su padre 1.83 m y su hermano mayor 1.85 m.

“En la casa de mi abuela teníamos una pared donde mi hermano y yo nos medíamos. Y un día, ¡zas!, mi hermano se fue”, dijo Rioux, recordando el día en que “oficialmente” dejó de ser un miembro de su familia.

En Canadá, Rioux tiene varios artículos hechos a medida para que su vida sea más cómoda, en particular su cama. Sin embargo, en el campus apenas cabe en diagonal en un colchón tamaño queen.

Tiene que agacharse para pasar cerca de cada puerta y a menudo se golpea la cabeza. Lleva un calzado número 20, la mayor parte de su vestuario está hecho con ropa del equipo y no se atreve a andar en patinete porque "no confío en mí mismo". Y meterse en un pupitre de clase es más cómico que un base intentando dejarlo fuera.

Comenzó a jugar al baloncesto a los 5 años y terminó en la Academia IMG en Sarasota, a unas tres horas al sur de Gainesville, para la escuela secundaria. Recibió ofertas de UC Irvine y Morehead State, pero terminó en Florida como jugador sin beca.

Es uno de los seis jugadores internacionales en la plantilla de Golden y un proyecto claro a pesar de haber jugado en varios eventos FIBA ​​con la selección canadiense, incluida la FIBA ​​AmeriCup U18 de 2024 y el Mundial U19 de 2023.

“Lo mejor para nosotros es que creemos que tiene potencial para jugar en algún momento”, dijo Golden. “Es más que un chico de 2.13 metros. Ha tenido algunos momentos realmente buenos en la práctica, es muy fácil de entrenar y estoy emocionado por que llegue a este punto el año que viene y vea dónde estamos”.

Rioux ha avanzado mucho en tan solo unos meses. Su movilidad y coordinación han mejorado (puede rodear la cabeza con la pierna) y también su acondicionamiento. Golden todavía quiere que use su cuerpo de 149 kilos para convertirse en un jugador “más capaz de patear traseros” en el poste bajo.

“Tiene destellos en la práctica, hace algunas jugadas y uno se queda boquiabierto”, dijo Golden. “Obviamente, no podemos hacer eso con nadie más”.

Rioux puede hacer mates sin levantarse de sus pies y tiene un tiro en gancho casi imparable. Lleva el número 32 por su cariño a los miembros del Salón de la Fama del Baloncesto Profesional Magic Johnson y Shaquille O'Neal, otro jugador de 2.13 metros.

A él le gustaría imitar su juego como el ex pívot de Purdue Zach Edey (7-4) y la superestrella francesa Victor Wembanyama (7-3), quien actualmente es considerado el estándar de oro para los jugadores de 2.13 metros.

—Oh, Dios mío —exclamó Rioux efusivamente.

La mayoría de la gente tiene la misma reacción cuando ve a Rioux por primera vez. Es más alto que sus compañeros de equipo y de clase, y casi todas las fotografías que se le hacen se vuelven virales.

“No busca llamar la atención, pero tampoco se enoja con la gente que se lo pide”, dijo Handlogten. “Lo acepta porque es parte de él y eso le encanta. Si alguien se acerca y le pide fotos, él dice: 'Sí, por supuesto'. Y siempre tiene esa sonrisa brillante en su rostro. Es increíble”.