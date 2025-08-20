Edén Muñoz estrena el video oficial de 'Te Juro Que Te Amo' grabado en Juárez

Ciudad Juárez.- El reconocido cantante y compositor sinaloense Edén Muñoz estrenó el video oficial de su más reciente sencillo, “Te Juro Que Te Amo”, un cover del icónico tema de Los Terrícolas de 1972. El video, grabado en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya está disponible en plataformas digitales y ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

El video de “Te Juro Que Te Amo” captura la esencia melancólica y apasionada de la canción, combinada con el característico estilo norteño de Muñoz. Con el acordeón como protagonista y la emotiva interpretación vocal del artista, el tema relata los sentimientos de una despedida cargada de amor eterno.

Los fans de Ciudad Juárez celebran que su ciudad haya sido elegida como escenario de este lanzamiento, destacando la conexión de Muñoz con sus raíces norteñas.

Este sencillo forma parte de la antesala del próximo álbum de Edén Muñoz, “Piedras a la Luna”, cuyo lanzamiento está programado para el 28 de agosto. El disco promete ser una mezcla de temas inéditos y colaboraciones, incluyendo canciones como “La Dama”, “Mi Primer Día Sin Ti” y “Lejos Estamos Mejor”. La producción, respaldada por Sony Music México, refleja la evolución artística de Muñoz, quien continúa consolidándose como una figura clave en la música regional mexicana.