Dos personas enfrentan órdenes de arresto por apoderarse de plantas raras

Carolina del Norte.- Las autoridades de Carolina del Norte obtuvieron órdenes de arresto para dos personas en un caso de caza furtiva que involucra cientos de Venus atrapamoscas, que crecen naturalmente en la parte este del estado.

Los agentes de la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte obtuvieron órdenes de arresto para dos personas acusadas de robar casi 600 de las plantas raras de tierras de conservación en Boiling Spring Lakes, informó WECT-TV. No está claro si las personas han sido arrestadas y las autoridades de la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte no han respondido los mensajes dejados por The Associated Press.

Las Venus atrapamoscas son nativas del sureste de Carolina del Norte.

"Solo crecen de forma natural dentro de un radio de 100 millas de Wilmington", dijo el sargento. Matt Criscoe, de la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte, dijo a la estación de noticias. “En esta época del año empiezan a brotar flores”, lo que facilita su búsqueda y provoca un aumento de patrullas en busca de cazadores furtivos, dijo Criscoe.

Dijo que las plantas se venden en el mercado negro o localmente.

Los oficiales de vida silvestre respondieron a una queja el mes pasado sobre dos personas que excavaban en busca de trampas para moscas en Boiling Spring Lakes. Los detuvieron en una gasolinera local y los agentes registraron sus mochilas. Se les acusa de cosechar más de 590 plantas, dijo Criscoe.

Los acusados ​​no han sido identificados públicamente.

Desenterrar las plantas y sacarlas de terrenos públicos o de propiedad privada de otra persona es un delito grave en Carolina del Norte. ___ Esta historia corrige el estatus de las personas acusadas para mostrar que se han emitido órdenes de arresto en su contra, no que han sido arrestados.