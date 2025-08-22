Dos cachorros de panda gigante celebran su primer cumpleaños en zoológico

Berlín.- Los cachorros de panda gigante gemelos Leni y Lotti celebraron el viernes su primera fiesta de cumpleaños con su madre Meng Meng en el zoológico de Berlín.

Las gemelas, nacidas el 22 de agosto de 2024, tienen nombres chinos (Meng Hao para Leni y Meng Tian para Lotti) y alemanes. Los nombres alemanes rinden homenaje a la berlinesa Marlene Dietrich y al distrito de Charlottenburg en Berlín.

Al nacer, cada una pesaba menos de 200 gramos, pero ahora, con un año, pesan alrededor de 21 kilos cada una.

La fiesta incluyó golosinas congeladas de vegetales, "mármoles de hielo" hechos con jugo de remolacha y zanahoria, y una vela hecha de brotes de bambú. Las pandas jugaron con una gran figura roja de madera en forma de "1".