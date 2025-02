¿Divino o demoníaco? Captan figura de la Virgen moviendo la boca y causa terror

Ciudad Juárez.– Un hombre logró captar un extraño suceso con una figura de la Virgen María, situación que ha desatado el debate sobre si se trata de un suceso milagroso divino o de una entidad maligna, y es que según el autor del clip que se ha hecho viral en las redes sociales, a la 1:00 de la mañana se dio cuenta cómo la figura comenzó a "mover" la boca.

El video de TikTok realmente muestra una figura de la Virgen María, la cual parece que está hablando, pues se ve cómo hace gesticulaciones con la boca en repetidas ocasiones, sin hacer ninguna otra expresión.

El audio del video no es claro, de hecho no corresponde a la voz de la Virgen María, ya que se oye una voz masculina la que está hablando, lo que llevó a muchos a pensar que no se trata de algo divino, sino de alguna entidad demoníaca.