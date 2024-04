Disfrutaban de la música en la playa y extranjeros les piden bajar el volumen

Fenómenos como la gentrificación y la llegada masiva de turistas de otros países con mayor poder adquisitivo, quienes se establecen en México para disfrutar de su clima y precios más accesibles, ha despertado debates en los últimos meses debido a que algunos de estos turistas llegan a comunidades y no se adaptan a las costumbres locales.

El debate tomó mayor relevancia a partir de lo ocurrido en Mazatlán, donde algunos empresarios hoteleros pidieron al gobierno local controlar el ruido de las bandas ya que a muchos de los clientes turistas extranjeros les molesta el ruido.

Ahora un caso similar se ha sumado a la polémica. La usuaria de TikTok @yessicortes04 compartió lo que vivió mientras disfrutaba de la música en una playa de Manzanillo, Colima. De acuerdo con la mujer, dos personas extranjeras mayores se acercaron para expresarles que les molestaba su música muy alta y les pudieron quitarla.

"Respetamos a las personas que vienen a disfrutar de las maravilla de mexico y se respeta también que no les guste la musica pero entonses? Dejavamos de hacer lo que siempre hacemos por que ellos quieren?", compartió la usuaria a manera de reflexión.

De inmediato usuarios en la red social dividieron sus opiniones, ya que algunos notaron que la música que pusieron sí estaba muy alta y también debían respetar la tranquilidad de los demás. Por otro lado, hubo quienes criticaron que los turistas quieran imponer sus costumbres.

"No a todas personas nos gusta en escándalo, entiendo que Mazatlán es para eso pero también la tranquilidad se disfruta", "A mi también me molesta la música alta Pero no por eso voy a llegar incomodar a las personas queriendo cambiar las cosas", "Hay playas en EEUU y Canadá también 🥰 ahí pueden ir", fueron algunos comentarios que dejaron internautas.