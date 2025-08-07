Desmiente joven ser la policía viral captada teniendo relaciones en patrulla

Ciudad Juárez.– La agente de seguridad pública Isabela Segundo, quien fue señalada ampliamente en redes sociales como la policía viral que fue captada teniendo relaciones sexuales con un compañero a bordo de una patrulla, desmintió ser la mujer que aparece en el video y pidió detener las difamaciones en su contra.

Fue a través de las redes sociales donde la joven, poco antes de eliminar sus cuentas en las redes, aseguró que ella pertenece al agrupamiento en la policía Metropolitana y su iniforme es negro, y la personas que aparece en el video es azul, por lo que no es ella. Además, señaló que las características físicas son distintas.

"Buen dia yo soy la compañera que están difamando un video, les aclaro que no soy yo la persona del video …....ella esta en sector, tengo entendido que fue citada en asuntos internos, aclaró no tiene nada que ver conmigo ya que yo pertenesco a agrupamiento en la Metropolitana , hay varias características de la cara que se notan, mi uniforme es negro el de ella es azul les pido de su apoyo para que dejen de compartir todas las imágenes que tienen utilizando mi imagen ya que las están compartiendo en varios grupos es molesto lidiar con esta situación ya que esto me puede afectar en varios aspectos personales y laborales", escribió la joven antes de eliminar sus cuentas de redes sociales.

Fue a inicios de esta semana que se hizo viral el video, grabado aparentemente por un ciudadano, donde se muestra a un hombre y una mujer uniformados en los asientos delanteros de la patrulla, en una interacción que viola claramente los protocolos policiales.

Según reportes, la SSC confirmó el 5 de agosto que ambos oficiales fueron identificados y citados para rendir declaración, iniciando una investigación interna a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos. En un comunicado, la SSC enfatizó que "no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución", y aseguró que todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados.