Descubren una rara cigüeña subtropical en las tierras salvajes de Wisconsin

Wisconsin.- Una cigüeña subtropical muy rara y aparentemente muy confundida de alguna manera llegó a las zonas silvestres de Wisconsin.

Un cazador que buscaba ciervos avistó por primera vez al ave el domingo en una sección remota del área de vida silvestre Mud Lake en el condado de Columbia, a unas 35 millas (56 kilómetros) al noreste de Madison, la capital del estado, dijo el presidente del Horicon Marsh Bird Club, Jeff Bahls.

El cazador tomó algunas fotos de la cigüeña y se las envió a Bahls, quien también trabaja como técnico de vida silvestre en el Departamento de Recursos Naturales del estado. Bahls confirmó que el ave en cuestión era, efectivamente, una cigüeña americana.

Dijo que probablemente se trataba de un ejemplar juvenil que nació esta primavera, ya que su pico era claro. El pico de las cigüeñas adultas suele volverse negro al madurar, explicó.

Bahls se adentró en el área de vida silvestre y vio al ave con sus propios ojos el lunes, dijo. Otros excursionistas también la vieron ese día, añadió. No se la ha visto desde la mañana del martes, cuando fue avistada volando hacia el noreste con una bandada de pelícanos, añadió Bahls.

Las cigüeñas de madera se encuentran generalmente en los estados de la Costa del Golfo y en América Central y del Sur. Están catalogadas como especies amenazadas según la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción. Son la única especie de cigüeña que se reproduce en Estados Unidos, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Las cigüeñas de bosque suelen medir entre 89 y 114 centímetros (35 y 45 pulgadas) de largo y tienen una envergadura de aproximadamente 1.7 metros (5.5 pies). Su cabeza y la parte superior del cuello están cubiertas de piel gris escamosa en lugar de plumas. El único sonido que pueden producir es un silbido.

El cambio climático y la pérdida de hábitat han obligado a las aves a desplazarse hacia el norte. Las cigüeñas jóvenes no tienen territorio y suelen explorar a finales del verano, explicó Bahls. La que visitó Wisconsin probablemente simplemente se perdió, añadió.

Los observadores de aves acudieron en masa a Green Bay en agosto de 2023 después de que se avistara una espátula rosada en la zona, el primer avistamiento de una espátula rosada en Wisconsin desde 1845, y esa espátula estaba muerta.

Al igual que la cigüeña americana, esta especie se encuentra generalmente en los estados de la Costa del Golfo y en América Central y del Sur. Observadores de aves y científicos especularon que una tormenta la desvió de su curso o, como la cigüeña americana, simplemente se perdió.

"Siempre es fascinante saber de dónde vienen estas aves y adónde llegan", dijo Bahls. "Esta es la época del año en la que nos encontramos con estas aves raras y extraviadas".