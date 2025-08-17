Descubre territorio sin reclamar y se declara su presidente

En un rincón fronterizo de Europa del Este, un joven australiano decidió convertir un espacio sin dueño en la base de un experimento político. En 2019, con apenas 20 años, Daniel Jackson viajó a Gornja Siga, un área de apenas 0,5 km² situada entre Croacia y Serbia que quedó fuera de los mapas oficiales tras la disolución de Yugoslavia. Allí desplegó una banderablanca y azul, presentó un borrador de constitución y proclamó la creación de la República Libre de Verdis, de la cual se autoproclamó presidente.

Jackson, apasionado por la geopolítica y motivado por su interés en la sostenibilidad, presentó a Verdis como un proyecto ecológico y digital: energías renovables, reciclaje y conservación ambiental como pilares centrales, sumados a un sistema de gestión ciudadana apoyado en herramientas tecnológicas.

Un experimento con eco internacional

Aunque surgió como un gesto simbólico, la iniciativa atrajo la atención de medios internacionales y de la comunidad de entusiastas de las micronaciones. Según el New York Post, más de 15 mil personas solicitaron ciudadanía digital, de las cuales unas 400 fueron aceptadas. La mayoría nunca ha pisado el territorio, pero participa en debates y proyectos a través de la página web y redes sociales oficiales.

Choques diplomáticos y comparaciones

El sueño de Jackson encontró pronto obstáculos. En 2023, autoridades croatas lo detuvieron y le prohibieron la entrada, acusándolo de violar disposiciones fronterizas al ingresar a Gornja Siga. Serbia, por su parte, mantiene una postura neutral, sin otorgar reconocimiento a Verdis. La situación recuerda al caso de Liberland, proclamada en 2015 en la misma zona por el checo Vít Jedlička, que igualmente ha sido rechazada por Croacia.

Una nación en la nube

Hoy en día, la República Libre de Verdis funciona casi exclusivamente en el entorno digital. Sus ciudadanos virtuales interactúan, votan y proponen ideas desde distintos países, mientras Jackson sueña con regresar al territorio, organizar elecciones y, eventualmente, conseguir algún tipo de reconocimiento internacional, aunque sea simbólico.

Más que una micronación

El fenómeno de Verdis se suma al creciente movimiento global de micronaciones, proyectos que —sin ser reconocidos por la ONU— construyen comunidades reales con fines diversos: turismo, causas sociales o medioambientales. En este caso, la fusión de ecología, soberanía y tecnología le ha dado un espacio propio en la imaginación de quienes creen que aún es posible ensayar nuevos modelos de país.

Para sus seguidores, la República Libre de Verdis es un recordatorio de que el idealismo no ha desaparecido. Aunque por ahora exista más en internet que en el terreno, su mensaje ha inspirado a miles con la idea de que se puede construir una comunidad distinta, basada en la creatividad, la autogestión y el respeto por el planeta.