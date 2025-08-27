Desaparece youtuber al ser arrastrado por corriente de río mientras hacía video

India.– Un joven youtuber de 22 años identificado como Sagar Tudu fue arrastrado el pasado domingo por la fuerte corriente de un río en las Cascadas de Duduma, en el Distrito de Koraput, Odisha, India.

De acuerdo con medios locales indios, el joven se encontraba haciendo unas tomas para un video de su canal cuando repentinamente la corriente del río creció y no pudo regresar a la orilla. La corriente hizo que el joven perdiera el equilibrio y fuera arrastrado corriente abajo.

El video del momento fue grabado por testigos y compartido en redes sociales, donde no tardó en hacerse viral. En el clip se puede observar el momento en que varias personas intentan salvarlo de la corriente con una cuerda, sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, la corriente del río creció a tal punto que terminó por llevarse al joven.

Según un informe, Sagar se quedó atrapado en la corriente cuando ignoró la advertencia de las autoridades, quienes alertaron a los residentes aguas abajo que la presa del río iba a desahogar líquido debido a las fuertes lluvias en la zona.

El joven tenía un canal de YouTube donde grababa videos de los lugares turísticos de la zona.

Tras el incidente, la policía y los bomberos llegaron de inmediato al lugar e iniciaron una operación de búsqueda.

Hasta el momento, medios locales no han reportado el hallazgo de su cuerpo, por lo que autoridades continúan con la búsqueda.