Demandan a United y Delta por vender asientos 'de ventana' junto a paredes lisas

Nueva York.- Un par de demandas federales presentadas en San Francisco y Nueva York esta semana acusan a Delta Air Lines y United Airlines de engañar a los pasajeros al cobrar tarifas premium por asientos de ventana junto a paredes lisas.

Un bufete de abogados de Nueva York presentó los casos como propuestas de demanda colectiva en nombre de los pasajeros que dicen que no habrían seleccionado o pagado más por sus lugares reservados si hubieran sabido que los asientos no incluían una ventana.

“Hemos recibido un gran interés de pasajeros que se sienten perjudicados por esta práctica y desean sumarse a las demandas”, declaró el bufete Greenbaum Olbrantz en un comunicado. “Es lógico que la gente esté molesta. La mayoría de los estadounidenses vuelan en alguna de estas aerolíneas en algún momento y un gran porcentaje de ellos desea o necesita una ventanilla, y paga una buena suma por ese privilegio”.

Tanto Delta como United se negaron a hacer comentarios, citando litigios pendientes.

La demanda contra Delta Air Lines afirma que cuando el residente de Nueva York Nicholas Meyer llegó a la fila número 23 para un vuelo a California a principios de este mes, descubrió que el asiento que compró estaba al lado de una pared en blanco.

En ningún momento durante el proceso de selección de asientos , Delta le advirtió que el 23F era un asiento de ventana sin ventanas, según Meyer, uno de los principales demandantes.

Alaska Airlines y American Airlines también venden dichos asientos, pero revelan la información cuando los clientes eligen sus asientos, afirman las demandas.

Las demandas alegan que United y Delta han estado al tanto durante mucho tiempo de las quejas de los consumidores publicadas en las redes sociales sobre los asientos sin ventanas y aun así continuaron cobrando extra por asientos con ventanas sin ventanas.

La demanda de Delta incluye capturas de pantalla de algunas de esas quejas.

“Su mapa de asientos no debería considerar esta prima, ni debería llamarlo asiento de ventana... En realidad, hay MENOS espacio para las piernas y no hay beneficios”, dijo un cliente de Delta en una publicación en Reddit.

Las demandas colectivas propuestas buscan reclamar millones de dólares en daños a cada transportista.