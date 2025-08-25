De una fiesta vacía a una que duró toda la noche en un estadio; se viraliza XV

San Luis Potosí.- Los flashes de las cámaras y los reporteros rodearon a Isela Anahí Santiago Morales, de 15 años, mientras descendía de un auto clásico bajo la lluvia torrencial. Sus amigos la rodearon para que pudiera subir al escenario. La hija de recolectores de basura locales, vestida con un voluminoso vestido rosa, lucía abrumada y exhausta.

Tan solo seis semanas antes, la fiesta de quince años de Isela —una celebración tradicional latinoamericana que marca el 15.º cumpleaños de una niña— había pasado casi desapercibida. Sus padres habían preparado comida e invitado a sus amigos, pero, según recordó, «Algunos no vinieron. Mi papá dijo que no podíamos desperdiciar la comida, así que publicó en Facebook que nos quedaba suficiente para 40 personas».

Esa simple publicación transformó su vida.

Una fiesta de mayoría de edad con poca asistencia inspiró a la quinceañera del año

Isela vive con sus padres y su hermana en una modesta casa de madera con techo de lámina en Axtla de Terrazas, un pueblo de unos 32 mil habitantes en el estado central de San Luis Potosí. Su madre es de ascendencia náhuatl y sus padres se ganan la vida recogiendo basura. Habían estirado sus ahorros para organizar una pequeña fiesta el 9 de julio.

Pero cuando la participación fue escasa, la decepción fue profunda.

Las quinceañeras tienen un profundo significado cultural en México y Latinoamérica, representando un paso simbólico de la infancia a la adultez. Las familias suelen ahorrar durante años para celebrarlas.

La chispa viral surgió cuando un fotógrafo local ofreció una sesión gratuita, seguido por el DJ y organizador del evento Jerónimo Rosales, quien se comprometió a proporcionar la música.

“He trabajado como sonidista en muchas quinceañeras”, dijo Rosales, “y lo que toda chica quiere es una fiesta bonita, que la gente asista y comparta con ella. Fue horrible que la dejaran sola, y pensé: no, no puedo dejarlo pasar”.

Miles de personas acuden a una fiesta en el estadio

La noticia se difundió y empezaron a llegar donaciones de negocios locales y ciudadanos particulares. El ayuntamiento ofreció el estadio del pueblo como sede. Para el sábado por la noche, miles de personas acudían en masa a pesar de los aguaceros torrenciales que silenciaban periódicamente a las bandas.

“Al principio imaginamos algo pequeño, quizá unas 150 o 200 personas en un pequeño salón”, dijo Rosales. “Nunca pensamos que se convertiría en lo que es ahora”.

Más de una docena de grupos musicales locales actuaron gratuitamente en dos escenarios, el gobierno estatal financió el acto principal que actuó pasada la medianoche y los políticos locales dieron discursos desde el escenario.

Para el baile coreografiado, un momento destacado de cualquier quinceañera, Isela actuó junto a seis adolescentes con una canción compuesta especialmente para ella.

Asistieron alrededor de 2 mil personas, algunas de ellas procedentes de todo México e incluso Texas.

Sarai Rosales, de 44 años, de visita desde Dallas, dijo: «Se convirtió en noticia nacional. Cuando lo vimos por televisión en casa, nos emocionamos y decidimos venir... Pensé que la lluvia desalentaría a la gente, pero aquí estamos».

Yolanda Castro, ama de casa de 37 años que llegó con su esposo desde un pueblo vecino, dijo: “Solo la conocíamos por las redes sociales, pero vimos lo que se estaba organizando y decidimos sumarnos”.

No es la primera vez que una fiesta de quince años se vuelve viral en el estado: en 2016, millones de personas confirmaron su asistencia y miles se presentaron a la fiesta de cumpleaños de una adolescente de San Luis Potosí llamada Rubi Ibarra después de que su padre invitara torpemente a "todos" a asistir.

Isela se convierte en terrateniente

Isela, quien habla suavemente y se siente visiblemente incómoda bajo la luz de las cámaras, pidió a los asistentes que donaran juguetes para los niños vulnerables en lugar de traer regalos.

Aun así, esa noche, abrió un paquete en el escenario y encontró una carta que le otorgaba un terreno de 90 metros cuadrados en Axtla. Rompió a llorar al darse cuenta de que ahora era dueña de una propiedad en su pueblo natal.

El gobierno local también le otorgó una beca para continuar sus estudios.

Pero Illiana Ortega, maestra de la antigua escuela primaria de Isela y amiga cercana, dijo que la atención solo es bienvenida si perdura. "Lo más importante es que la fiesta no termine mañana, que las autoridades sigan apoyándola para que pueda cumplir su sueño de ser maestra", dijo.

La fiesta duró toda la noche

La fiesta maratónica se prolongó hasta el amanecer del domingo. La lluvia regresó durante la noche, pero la multitud se quedó.

En un momento lejos de la multitud, los nervios de Isela dieron paso a pura alegría, sonriendo ampliamente mientras cortaba su pastel de cumpleaños junto a Rosales y Ortega.

Cuando le preguntaron si le importaba la fama que siguió a su historia viral, Isela se encogió de hombros: "No lo sé". Su padre, Ramón, quien lo inició todo con una publicación en Facebook sobre las sobras de comida, mantuvo un perfil bajo durante la celebración, saliendo a la pista de baile solo una vez para compartir una canción con su hija.

Para la adolescente tranquila, fue más que un cumpleaños tardío. Fue un adelanto fugaz de la fama, una fiesta multitudinaria que nunca esperó y, sobre todo, un momento para ser celebrado por su comunidad, incluso si parecía lista para volver a su vida normal en cuanto la música parara.