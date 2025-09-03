¿Cuáles son los 10 premios mayores de lotería de EU más grandes jamás ganados?

Nueva York.- A continuación, se muestra un vistazo a los premios mayores más grandes ganados en Estados Unidos y los lugares donde se vendieron los boletos ganadores:

1. 2 mil 004 mil millones de dólares, Powerball, 7 de noviembre de 2022. El boleto ganador se vendió en una gasolinera del área de Los Ángeles.

2. Mil 765 mil millones de dólares, Powerball, 11 de octubre de 2023. El boleto ganador se vendió en una licorería de un pequeño pueblo de montaña de California .

3. Mil 602 mil millones de dólares, Mega Millions, 8 de agosto de 2023. El boleto ganador se vendió en un supermercado en Neptune Beach, Florida .

4. Mil 586 mil millones de dólares, Powerball, 13 de enero de 2016. Los boletos ganadores se vendieron en una tienda de conveniencia del área de Los Ángeles , un supermercado de Florida y una tienda de comestibles de Tennessee .

5. Mil 537 mil millones de dólares, Mega Millions, 23 de octubre de 2018. El boleto ganador se vendió en una tienda de conveniencia de Carolina del Sur.

6. Mil 348 mil millones de dólares, Mega Millions, 13 de enero de 2023. El boleto ganador se vendió en una gasolinera de Maine .

7. Mil 337 mil millones de dólares, Mega Millions, 29 de julio de 2022. El boleto ganador se vendió en una gasolinera del área de Chicago .

8. Mil 326 mil millones de dólares, Powerball, 7 de abril de 2024. El boleto ganador se vendió en una tienda de conveniencia de Oregón.

9. Mil 269 mil millones de dólares, Mega Millions, 27 de diciembre de 2024. El boleto ganador se vendió en una gasolinera del norte de California.

10. Mil 013 mil millones de dólares, Mega Millions, 26 de marzo de 2024. El boleto ganador se vendió en una licorería de Nueva Jersey.