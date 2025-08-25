Critican a manicurista por hacerle prótesis a pajarito sin pico

En redes sociales se viralizó la historia de Eliana Reyes, una manicurista originaria de Veracruz, que decidió ayudar a un pajarito sin pico colocándole una prótesis artesanal. Aunque su gesto buscaba ser un acto de bondad, la decisión abrió un fuerte debate en internet.

La vecina de Eliana fue quien llevó al ave, confiando en que ella pudiera fabricarle un nuevo pico. La manicurista, a través de su cuenta de TikTok (@elianareyes91), compartió cómo intentó varias veces hasta lograr una prótesis que, según mostró en video, permitía al animalito respirar y alimentarse.

“Me llena de satisfacción haber sido yo quien le realizó su nueva prótesis”, expresó la joven al mostrar el resultado, asegurando que su intención era dejar huella con una acción positiva.

Sin embargo, los comentarios en redes sociales se dividieron. Mientras algunos usuarios la felicitaron por su esfuerzo y por no ser indiferente ante la situación, otros cuestionaron el material empleado, advirtiendo que podría resultar tóxico y perjudicial para el ave.

“Ese material puede matarlo”, “el monómero es muy fuerte” o “hubiera sido mejor llevarlo con un veterinario”, fueron algunas de las críticas más repetidas. Incluso hubo quienes sugirieron que usara productos alternativos como polygel, aunque reconocieron su buena voluntad.

Eliana aclaró que la decisión de intervenir fue porque la dueña del ave acudió directamente con ella y no con un veterinario. Agregó que el lorito había nacido con esa condición y que, según lo dicho por la mujer, otros loros le habían dañado el pico, por lo que aceptó ayudar.

Aunque su historia devolvió a muchos la esperanza en la humanidad, también dejó abierta la reflexión sobre si las buenas intenciones siempre garantizan un buen resultado.