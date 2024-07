Crean con IA entrevista a 'Fofo' Márquez desde la cárcel

El caso de 'Fofo' Márquez, el influencer mexicano envuelto en un delito de violencia, ha generado una ola de controversia y debate en las redes sociales y en la opinión pública.

A finales de febrero, los medios informaron sobre un incidente en el que 'Fofo' Márquez fue acusado de golpear brutalmente a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial.

Semanas después del incidente, Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el cargo de tentativa de feminicidio, lo que provocó que el influencer permaneciera en el penal de Barrientos.

A medida que el caso avanza, los usuarios de las redes sociales encontraron nuevas formas de expresar su opinión sobre Fofo Márquez y su situación. Por lo que recientemente, uno de los fenómenos más destacados fue la creación de una entrevista ficticia utilizando inteligencia artificial.

En esta conversación simulada, se exploraban los motivos detrás de la violencia de Fofo Márquez y se analizaba sus posibles implicaciones psicológicas, replicando el formato que hace Saskia Niño de Rivera en sus entrevistas.

Cabe recordar que Saskia Niño de Rivera es conocida por ser la vocera de la organización Reinserta y por sus entrevistas a personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario mexicano.

En esta entrevista ficticia, el falso 'Fofo' Márquez expresaba que la violencia era parte de su personalidad y que la utilizaba como un mecanismo de defensa.

"La violencia me ayuda a que nadie se meta conmigo, a que digan ‘no te metas con el porque puede hacer algo’. Creo que es parte de mi personalidad porque es algo que no he podido domar completamente, la violencia no la he podido controlar. Yo entendí que mi vida iba a ser vivir así, iba a ser estar peleando todo el rato, siempre he sido peleonero", muestra el video creado con IA.

Además, el video muestra que 'admitió' que buscaba escapar de la realidad a través de su comportamiento agresivo. Estas declaraciones, aunque ficticias, generaron un intenso debate en redes sociales.

Cabe destacar que, hasta el momento aún no se sabe si 'Fofo' Márquez cumplirá una condena o quedará libre debido a la complejidad del caso, según confirmó su abogado.

Por lo que este video hecho con IA fue una forma en que los internautas se imaginaron que sería una entrevista entre el influencer y Saskia Niño de Rivera.