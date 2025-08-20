Confirma pizzería promoción a 5 pesos; se realizará estos días
Ciudad Juárez.- La pizzería Cobre 29 confirmó el ofertón para sus clientes: una pizza de pepperoni por solo 5 pesos.

Para acceder a esta promoción, los clientes primero deben comprar una pizza de dos ingredientes (149 pesos). Es decir, para que se lleven las dos cajas de pizzas, gastarán un total de 154 pesos.

La promoción es por el quinto aniversario de Cobre 29. Es válida solo en sucursal, del 21 al 23 de agosto.

Cobre 29 cuenta con al menos 18 sucursales en Ciudad Juárez.

