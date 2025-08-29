Conejos robóticos, la nueva herramienta en Florida para controlar pitones

West Palm Beach.– Parecen, se mueven e incluso huelen como el tipo de conejo de pantano peludo de los Everglades que una pitón birmana adoraría comer. Pero estos conejos son robots destinados a atraer a las gigantescas serpientes invasoras fuera de sus escondites.

Es una nueva iniciativa del Distrito de Manejo del Agua del Sur de Florida para eliminar tantas pitones como sea posible de los Everglades, donde están diezmando especies nativas con su voraz apetito. En el Parque Nacional de los Everglades, los funcionarios dicen que las serpientes han eliminado el 95 por ciento de los pequeños mamíferos, así como miles de aves.

“Eliminarlas es bastante simple", explicó Mike Kirkland, biólogo principal de animales invasores del distrito de agua. "Se trata de la detección. Estamos teniendo muchas dificultades para encontrarlas. Se camuflan muy bien sobre el terreno”.

La agencia de aguas e investigadores de la Universidad de Florida desplegaron 120 conejos robóticos este verano como un experimento. Anteriormente, hubo un esfuerzo por usar conejos vivos como señuelos para las serpientes, pero eso se volvió demasiado costoso y lento, comentó Kirkland.

Associated Press

Los robots son simples conejos de juguete, pero adaptados para emitir calor, olor y realizar movimientos naturales para parecerse a cualquier otro conejo normal. “Parecen un conejo real”, dijo Kirkland. Funcionan con energía solar y se pueden encender y apagar a distancia. Se colocan en pequeños recintos monitoreados por una cámara de video que envía una señal cuando una pitón está cerca.

“Entonces puedo desplegar a uno de nuestros muchos contratistas para ir y eliminar la pitón”, manifestó Kirkland.

El costo total por conejo robot es de aproximadamente 4.000 dólares, financiado por el distrito de agua, agregó.

Las pitones no son nativas de Florida, pero se han establecido en los pantanos subtropicales de los Everglades al escapar de hogares o al ser liberadas por personas cuando se convierten en mascotas demasiado grandes. Una pitón hembra puede poner entre 50 y 100 huevos a la vez con un período de gestación de 60-90 días, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

No es fácil encontrar estimaciones definitivas del número de pitones en Florida. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó recientemente un número aproximado de “decenas de miles”, mientras que otras estimaciones oficiales llegan hasta 300 mil serpientes. Tienen pocos enemigos naturales, aunque hay enfrentamientos ocasionales con caimanes, y otros depredadores, como linces y coyotes, se comen sus huevos.

Desde el año 2000, más de 23.000 de estas serpientes han sido eliminadas de la naturaleza, según la comisión de vida silvestre. Los conejos robot son un nuevo intento de combatir a unas serpientes que miden entre tres y cinco metros de longitud cuando están completamente desarrolladas.

“Cada pitón invasora que se elimina supone una diferencia para el medio ambiente de Florida y su vida silvestre nativa”, afirmó Ron Bergeron, miembro de la junta de gobierno del distrito de agua.

Las pitones pueden eliminarse de forma compasiva durante todo el año en terrenos privados y en tierras administradas por la comisión de vida silvestre en todo el estado.

Cada año, la comisión organiza un “Desafío de Pitones de Florida” que ofrece premios en efectivo por la mayor cantidad de pitones capturadas y la serpiente más larga, entre otros. Este año, 934 personas de 30 estados participaron en la campaña en julio, y capturaron 294 pitones con un premio máximo de 10 mil para un participante que capturó 60 de los reptiles.

Es demasiado pronto para determinar el éxito del proyecto de los conejos robot, pero los funcionarios dicen que los resultados iniciales dan motivos para el optimismo.

“Esta parte del proyecto está en su infancia", señaló Kirkland . "Sin embargo, estamos seguros de que esto funcionará una vez que se nos dé suficiente tiempo para resolver algunos de estos detalles”.