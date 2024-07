Foto: Associated Press

Florida.- Los tigres malayos y las tortugas de Aldabra son nativos de tierras cálidas y húmedas, pero eso no significa que no disfruten de un bocadillo helado en un caluroso día de verano en Florida.

Las temperaturas en el sur de Florida este mes han alcanzado los 90 grados Fahrenheit (mediados de los 30 grados Celsius) con una humedad que alcanza el 70 por ciento, lo que se combina para obtener temperaturas "sensables" que regularmente superan los 100 F (38 C).

El personal del Zoológico y Sociedad de Conservación de Palm Beach utiliza una variedad de técnicas para mantener frescos a sus animales. Los cuidadores del zoológico arrojan grandes montones de hielo en el recinto de los osos negros para que los animales se revuelquen en ellos, enfriando la piscina a 74 °F (23 °C). Las nutrias reciben bloques de hielo y peces congelados arrojados al agua para jugar y comer.

Los tigres se dan un festín con golosinas más ingeniosas: reciben huesos de vaca congelados metidos en bloques de hielo, junto con una porción de leche de cabra congelada. A los grandes felinos también les gusta nadar.

Las tortugas gigantes, nativas de las islas del Océano Índico, disfrutan de las duchas frescas de una manguera, que pueden sentir a través de sus caparazones.

“Aunque todos nuestros animales están aclimatados al clima del sur de Florida, buscan formas de refrescarse durante los días calurosos, al igual que nosotros”, dijo Mike Terrell, curador de experiencias con animales del zoológico. “Todos los animales que tenemos aquí en el zoológico fueron elegidos específicamente porque están acostumbrados a climas cálidos. Y por eso son totalmente felices en un ambiente con mucho calor y mucha humedad”.

A los visitantes del zoológico les encanta ver a los animales refrescarse y los niños presionan sus caras contra el vidrio para verlos mejor, dijo Terrell.

“Nos encantan las huellas de su nariz”, dijo Terrell.

Descubrir qué actividades refrescantes disfrutan los animales requiere un poco de prueba y error, dijo.

“Realmente nos dicen lo que les gusta”, dijo Terrell. “Podemos hacer nuestra mejor suposición, pero si les damos algo que no les gusta o con lo que no interactúan, no vamos a seguir dándoselo”.