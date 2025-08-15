¿Con cucarachas? Cinépolis lanza oferta de boletos a 29 pesos

Ciudad de México.- Cinépolis lanzó su promoción “¡Qué Ofertón!”, una oportunidad imperdible para los amantes del cine que deseen disfrutar de la pantalla grande a un precio accesible. Desde el 4 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2025, los boletos para funciones seleccionadas estarán disponibles por tan solo 29 pesos.

La oferta, válida en todas las sucursales de Cinépolis en México, aplica exclusivamente a funciones en formato 2D en salas tradicionales, Cinépolis Junior y Cinépolis Plus, programadas antes de las 4:00 de la tarde, todos los días de la semana. No incluye salas VIP, 3D, IMAX ni 4DX.

Los boletos a 29 pesos pueden adquirirse en taquillas, a través de la página web de Cinépolis, la aplicación móvil (disponible para iOS y Android) o en kioscos automáticos, sin necesidad de ser miembro del Club Cinépolis.

Además, el Combo Cuates, ideal para compartir, estará disponible por 199 pesos e incluye una orden de palomitas grandes con mantequilla y dos refrescos grandes. Los cinéfilos pueden personalizar el sabor de las palomitas por un costo adicional de 25 pesos.

Esta promoción no es acumulable con otros descuentos, como los martes 2x1, precios especiales de miércoles, descuentos para estudiantes o cualquier otra oferta de la cadena.

Cucarachas a Cinepolis

En los últimos días, clientes de las sucursales Centro Mall y Las Misiones, en Ciudad Juárez, denunciaron haber visto cucarachas en el área de dulcería y en pasillos.

Ante esto, la Comisión Estatal para la Protección contra Riegos Sanitarios (Coespris) realizó la suspensión del área de dulcería en Las Misiones.