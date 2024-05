Compra un iPhone 15 en Mercado Libre y recibe una llave para fregadero

El comercio electrónico ha crecido en México en los últimos años, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online el año pasado el incremento en ventas fue de un 24 por ciento, y así como crece el número de transacciones, también lo hace el número de fraudes.

Uno de esos casos tomó relevancia en las redes sociales, luego de que una usuaria denunció a la plataforma Mercado Libre por fraude.

Según la usuaria, durante el hot sale decidió comprar un iPhone 15 Pro Max de 25 mil pesos, al ver que era una tienda oficial, que tenía buenas reseñas y ser un producto full, es decir, que está en el almacén de mercado y puede ser entregado en poco tiempo, decidió comprar el artículo.

La gran sorpresa se la llevó cuando al momento de recibir el paquete se dio cuenta que la caja era de una llave para regadero y no un teléfono celular.

Inmediatamente presentó un reclamo a Mercado Libre, quienes aceptaron reembolsarle el dinero y le aseguraron que el error se debía a un problema de almacenaje. Le indicaron que podía volver a realizar el pedido sin preocuparse.

Confiando en la garantía de Mercado Libre, la joven decidió hacer un segundo intento y el 22 de mayo volvió a pedir el iPhone 15 Pro Max, esperando recibirlo el 24 de mayo nuevamente por envío FULL.

"hice mi reclamo con @ML_Mexico y afortunadamente me reembolsaron, SIN PEDIRME LA LLAVE DE VUELTA, me afirmaron que si volvía a pedir me lo iban a mandar bien ya que había sido un error de almacenaje. MI ERROR FUE CONFIAR EN ESO NUEVAMENTE y lo pedí de nuevo".

Esta vez, tomó precauciones adicionales y comenzó a grabar el proceso de apertura del paquete tan pronto como lo recibió. Para su incredulidad, nuevamente el contenido no correspondía al producto comprado.

"Pedí nuevamente el equipo el día 22 de mayo para recibirlo el 24 de mayo nuevamente por envío FULL, como ya me había pasado la primera vez, en cuanto recibí mi equipo antes de abrirlo comencé a grabar y esto fue lo que recibí", agregó.

Tras el segundo incidente, la situación se complicó aún más. Mercado Libre le indicó que debía resolver el problema directamente con el vendedor.

Mientras que el vendedor afirmó que la responsabilidad recaía en Mercado Libre debido a que el envío FULL implicaba que ellos manejaban la entrega y el empaquetado del producto.

La joven intentó resolver el problema a través del servicio de atención al cliente de Mercado Libre, pero no obtuvo solución.

A pesar de enviar evidencias de la estafa, Mercado Libre cerró su caso sin reembolsarle el dinero del celular y además suspendió su cuenta hasta el 8 de junio, impidiéndole hacer comentarios en las publicaciones o realizar nuevas compras.

El caso llamó la atención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que respondió a la denuncia pública con instrucciones sobre cómo presentar una queja formal a través de Conciliaexprés.