Clique: Fans juarenses de Twenty One Pilots harán un listening party

Ciudad Juárez.- Fans del dúo musical estadunidense Twenty One Pilots se reunirán para celebrar una listening party por el lanzamiento del álbum "Breach".

La cita es el 12 de septiembre a las 7:00 de la tarde en Runik Bar & Bistro. Habrá un cover de 70 pesos o dos por 100 pesos.

Se informó que habrá actividades, música en vivo y sorpresas para la Clique (los fans de Twenty One Pilots).

"Breach" es el octavo álbum de estudio de Twenty One Pilots, compuesto por Tyler Joseph y Josh Dun. Sirve como la conclusión de su larga serie narrativa conceptual que comenzó con Blurryface (2015) y continuó a través de Trench (2018), Scaled and Icy (2021) y Clancy (2024).