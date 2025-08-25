Cliente encuentra peligroso parásito en charola de salmón de Costco

Ciudad Juárez.– El consumo de productos del mar curtidos con limón o crudos es una actividad muy común en muchas gastronomías del mundo, especialmente asiáticas, pero también ocurre con algunos platillos mexicanos, como los aguachiles o los ceviches. Y es que a pesar de que su consumo siempre implica riesgos de intoxicación alimentaria, para muchos el sabor inigualable de estos alimentos bien vale la pena correr el peligro de comerlos de esta manera.

Uno de estos platillos que suele comerse crudo es el popular sashimi, hecho con salmón crudo, pero un cliente en la popular tienda Costco pronto se dio cuenta de que las advertencias de expertos por estos alimentos son muy reales, cuando en una charola de salmón tipo salvaje halló un peligroso parásito.

El video del momento fue compartido a través de TikTok, donde no tardó en hacerse viral. En el clip, que suma varios millones de reproducciones, se puede observar cómo un gusano vivo recorre la carne de este pescado de aguas frías. "Cuidado con el salmón de Costco", escribió el autor del video. Incluso el cliente no tardó en identificar al parásito como un Anikasis.

Esta enfermedad suele causar dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos, reacciones alérgicas (urticaria, picazón, incluso anafilaxia en casos graves) y en algunos casos, puede confundirse con una úlcera o apendicitis, porque el parásito puede incrustarse en la mucosa del estómago o intestino.

Las larvas no maduran en el ser humano, pero al intentar sobrevivir pueden incrustarse en la pared del estómago o intestino, provocando lesiones, inflamación y dolor muy fuerte.

Expertos aseguran que aunque la carne esté contaminada con este parásito, no suele ser problema cuando se cocina de forma adecuada, sin embargo, si se quiere reducir el riesgo de la presencia de este parásito se recomienda, en el caso del salmón, elegir la versión de cría en granja y no la de salmones salvajes, que al estar en la naturaleza, son más propensos a tener estos parásitos.