Clienta pide fotos e identificación a chofer de plataforma y desata críticas

Ciudad Juárez.– Los delitos que se comenten durante el traslado cuando se usa un transporte de plataforma han causado mucha preocupación en nuestro país, sobre todo por los casos tan mediáticos donde se reportan secuestros, desapariciones o incluso robos, tanto para pasajeros como para choferes.

Esta situación tan crítica ha hecho que algunos pasajeros comiencen a tomar algunas medidas extremas de seguridad, aunque para algunos estas precauciones pueden rozar lo ridículo o lo extremo.

Y es que un chofer de una aplicación para transporte compartió por medio de TikTok un caso que se ha hecho muy viral. Resulta que una mujer, quien pidió el servicio, le pidió antes de abordar su unidad que le mostrara su identificación, pero no solo eso, también le solicitó tomarle una foto de frente a él, y otras más a su carro para enviarlas a un familiar y así sentirse más segura. La mujer explicó que las medidas eran para que sus familiares monitorearan su traslado.

Las medidas solicitadas por la pasajera tomaron por sorpresa al conductor, quien, extrañado, le explicó que el seguimiento lo podía compartir desde la propia plataforma, además, le comentó que todos sus datos y foto también estaban expuestos en la app.

Ese no bastó a la mujer, por lo que el chofer finalmente accedió a las peticiones de la pasajera, pero justo antes de que subiera al carro, el chofer reviró la situación y pidió lo mismo, que le mostrara una identificación para saber si era realmente ella.

"Me permites tu credencial para verificar que eres tú la que va a viajar (...) en la aplicación no viene ningún dato de los pasajeros, ustedes si pueden ver nuestros datos, pero nosotros no tenemos ninguna información", le pidió el chofer.

La situación molestó a la joven pasajera, quien insultó al conductor. Finalmente, el hombre canceló el viaje y continuó con su trabajo.