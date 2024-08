Clienta estalla contra Lady Pays por vender productos con patas de cucarachas

Ciudad Juárez.– Sandra Lizeth, mejor conocida como "Lady Pays", estuvo en boca de todos después de que una de sus clientas expuso a través de las redes sociales que los productos que la joven ofrece en las esquinas y paraderos de Monterrey, Nuevo León, tenían hongos y patas de cucarachas.

Fue la usuaria de Facebook Salazar Ade quien subió en su perfil algunas imágenes donde evidenciaba la supuesta mala calidad que tenía sus pays, por lo que de inmediato comenzó a hacerse viral su denuncia.

"Pensé que era la única, pero ya vi que no; se podrá excusar con el sol, pero las patas de las cucarachas no salen por el sol, salen por no tener higiene", compartió la usuaria.

La joven asegura que no es la única cliente que ha tenido un problema similar con los productos de ‘Lady Pays’, pues hay otros usuarios de redes que han compartido imágenes de sus postres con hongos.

Luego de la publicación y de las críticas, la mujer que denunció el hecho eliminó su publicación, por lo que ahora muchos se cuestionan si fue o no cierto lo que publicó.