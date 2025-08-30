Choca contra camioneta, intenta darse a la fuga y afectado le da alcance

Ciudad Juárez.– "Si me van a chocar y darse a la fuga, mínimo procuren que no los alcance", esas fueron las palabras de advertencia que lanzó un joven en TikTok, luego de que compartió a través de la red social china el momento en que en calles de Cancún, Quintana Roo, una auto golpeó su camioneta y el autor del accidente, para no querer hacerse responsable de los daños intentó darse a la fuga, pero con lo que no contaba es que el afectado no se quedaría con los brazos cruzados.

Y es que una cámara de seguridad captó el momento justo en que una camioneta logró darle alcance al joven que momentos antes le había chocado.

De acuerdo con el autor del clip, que suma más de 1.9 millones de reproducciones, el incidente ocurrió cuando el auto, un Mustang negro, impactó a una camioneta TRX blanca. El accidente había causado solo unos rayones a su camioneta, según comentó el afectado, pero todo terminó mal cuando el conductor del Mustang emprendió la huida.

Según contó el chofer de la TRX, el auto Mustang trató de huir de su responsabilidad a toda velocidad en una concurrida avenida y en sentido contrario, pero al notar que venían auto, quiso girar y dar una vuelta en U para salir a toda prisa, fue en ese momento que el conductor de la TRX aprovechó para impactar el auto e impedir que se fuera.

En el video se puede observar el momento del impacto. El auto, luego del choque, quedó inmovilizado. Hasta el momento se desconoce qué ocurrió después o si lograron llegar a un acuerdo compensatorio.