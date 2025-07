Chihuahuense recrea discurso de Malcolm y se vuelve viral en su graduación

Chihuahua.- Un estudiante del Colegio Latinoamericano Bilingüe, en Chihuahua, captó la atención nacional tras entregar un discurso de graduación poco convencional: recitó, con precisión absoluta, las palabras finales del personaje Malcolm en el episodio de graduación de la emblemática serie Malcolm el de en medio. Su interpretación despertó una oleada de nostalgia entre los presentes y provocó una fuerte reacción en redes sociales.

La intervención tuvo lugar durante la clausura del ciclo escolar 2024-2025. Lo que inició como una participación aparentemente común, pronto sorprendió al público cuando el joven comenzó a repetir línea por línea el emotivo monólogo de la serie, con frases como:

“Tal vez no tenga el mejor pasado, pero tengo un futuro prometedor… Mis padres me enseñaron que no hay límites, que puedo llegar tan lejos como quiera… pero que tengo que ganármelo. Y voy a hacerlo.”

El momento fue grabado por varios asistentes y difundido a través de plataformas como TikTok, Facebook y X (antes Twitter), donde se volvió viral en cuestión de horas. Usuarios elogiaron la carga emocional del mensaje y la elección del texto, aunque no faltaron quienes criticaron la falta de originalidad, tildando el acto de "plagio con estilo".

En los comentarios abundaron frases como “Hal estaría llorando en primera fila” o “Esto fue un cierre de temporada perfecto para su generación”, evidenciando el impacto emocional que generó el discurso, especialmente entre fans de la serie.

Aunque la intervención dividió opiniones, muchos coincidieron en que el estudiante logró lo que muchos intentan en eventos de este tipo y en redes sociales: emocionar, dejar huella y provocar conversación.