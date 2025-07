Chihuahua ayuda a encontrar a un hombre que cayó en un glaciar

Foto: Associated Press

Ginebra.– Los rescatistas elogiaron el martes como un "héroe de cuatro patas" a un peludo chihuahua que se quedó caminando en círculos sobre una roca alpina, lo que ayudó a un equipo de helicópteros a encontrar a su dueño, quien había caído en una grieta cercana en un glaciar suizo.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, estaba explorando el glaciar Fee en el sur de Suiza el viernes cuando rompió un puente de nieve y cayó casi ocho metros (unos 26 pies), según Air Zermatt, una empresa de rescate, entrenamiento y transporte.

Equipado con un walkie-talkie, el hombre se conectó con una persona cercana que reportó el accidente a los servicios de emergencia. Pero la ubicación exacta era desconocida. Después de una búsqueda de aproximadamente media hora, el perro llamó la atención de un miembro del equipo de rescate.

A medida que el equipo se centraba en el chihuahua, el agujero en el que el hombre había caído se hizo más visible. Los rescatistas descendieron en rápel, rescataron al hombre y le llevaron con su compañero canino a un hospital.

“Imaginen si el perro no hubiera estado allí. No tengo idea de lo que le habría pasado a este hombre. Creo que no habría sobrevivido a esta caída en la grieta", dijo por teléfono Bruno Kalbermatten, portavoz de Air Zermatt.

"El perro es un héroe de cuatro patas que puede haber salvado la vida de su amo en una situación de peligro de muerte", afirmó la empresa en su sitio web.