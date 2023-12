Chica llora después de que su cita descubrió que es una mujer trans

La historia de una joven trans se volvió viral en redes sociales y generó un acalorado debate después de que compartió en su perfil de redes sociales que estaba cansada de que la rechazaran por ser trans.

Cargando...

Su historia comenzó, según contó llena de lágrimas en el video, después de que había estado platicando por un tiempo con un chico, se habían gustado tanto físicamente como en personalidad, sin embargo, cuando le contó que era una chica trans, a pesar de que el joven le dijo que no había problema, después simplemente desapareció sin mediar palabra.

La chica aseguró que esto le había ocasionado un ataque de ansiedad y una sensación de rechazo, lo que la llevó a ser apoyada por miles de usuarios mostraron empatía con su caso.

"A pesar de estar operada con mi reasignación y dar por finalizada mi transición. Se me sigue rechazando y es licito no pasa nada, a todo el mundo no le puedes gustar, lo sé soy consciente de ello, tampoco pretendo agradar a todo el mundo", escribió.