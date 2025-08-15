Chef Benito Molina lamenta la muerte de la chihuahuense Yanin Campos

Chihuahua.- El reconocido chef Benito Molina expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Yanin Campos, exconcursante de MasterChef México, quien perdió la vida a los 38 años en un trágico accidente automovilístico el pasado 4 de agosto en Chihuahua, México. A través de sus redes sociales, Molina compartió un emotivo mensaje que conmovió a los seguidores de la carismática cocinera.

En su publicación, el chef escribió: "Hace unos días me enteré de la partida de Yanin… me quedo con las memorias y las risas que nos dejó en MasterChef, la capacidad de superación de su temporada a La Revancha fue notable. Gracias por ser tan auténtica, real y por levantar siempre la voz por tus creencias. Buen viaje. 🕊️🤟🏽 #TBT Mi más sentido pésame para toda su familia 🤍".

Yanin Campos, originaria de Chihuahua, se destacó no solo por su talento en la cocina, sino también por su carisma y autenticidad, lo que la convirtió en una de las favoritas del público. Su paso por el programa no estuvo exento de momentos memorables, incluyendo un recordado enfrentamiento con el chef Molina durante un episodio en el que se le criticó por no saber cocinar frijoles refritos, un reto que, a pesar de las lágrimas, logró superar con un platillo destacado.

El accidente que cobró la vida de Campos ocurrió el 2 de agosto en el Periférico R. Almada, cuando la camioneta que conducía colisionó con un vehículo estacionado. Tras ser trasladada a un hospital, falleció dos días después debido a la gravedad de sus heridas.