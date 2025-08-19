Celebra con su esposa fiesta de revelación y aprovecha para exhibir infidelidad

Ciudad Juárez.– Las fiestas de revelación de sexo de un bebé, que se han hecho muy populares en los últimos años, son momentos de gran felicidad no solo para los padres, sino también para toda la familia, quienes esperan la llegada de un nuevo integrantes. Sin embargo, para un hombre ese momento pronto se transformó en un evento para recordar toda la vida, pero no por la alegría, sino por la tristeza de una separación.

Ha sido a través de TikTok donde se ha hecho viral un video en que un hombre decidió aprovechar el momento de la fiesta de revelación para hacer público que su esposa, quien esperaba la llegada de su bebé, le fue infiel con otro hombre. El momento no tardó en generar cientos de reacciones, pues muchos criticaron que el sujeto aprovechara ese momento para hacer público frente a otros el engaño.

Y es que en el evento estaban todos los invitados amigos de la familia, así como los padres de la joven, quienes no podían creer lo que estaba ocurriendo.

"Este es el papel, que ahí dice, que tu me estabas engañando (...) eres tan cínica, y ojalá, el que sea que lo hizo, que se haga responsable", expresó el hombre, dando a entender que el bebé que estaba esperando la mujer no era de él, sino del amante.

El video pronto generó cientos de comentarios en la red social china. Y es que, a pesar de que el contenido es actuado y presentado por el influencer Leo Reyes, muchos aseguraron que sí suelen ocurrir este tipo de casos más seguido de lo que muchos piensan.