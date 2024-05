Causa controversia al abrir local con productos de TEMU

La joven, cuyo nombre en TikTok es @neyburgos1 quien comparte videos donde exhibe los productos disponibles en su tienda, desde artículos de moda hasta productos tecnológicos, su enfoque ha sido recibido con una avalancha de preguntas y comentarios, algunos de los cuales destacan tanto el escepticismo de ciertas personas como el apoyo de la comunidad.

Un usuario, comentó: "Una pregunta sincera, ¿te es rentable?" A lo que ella respondió: "En mi caso sí, TEMU da muy buenos cupones, además de que mi local está en un lugar donde no llegan las paqueterías, y yo trabajo ahí de maestra, así que de ley tengo que viajar cada semana".

No todos los comentarios han sido positivos. Algunos usuarios han expresado sus dudas sobre la viabilidad del negocio. "Es más barato ir a un establecimiento de chinos y comprar mayoreo", escribió un usuario. Mientras tanto, otro agregó: "En mi pueblo ya cualquiera vende Shein", señalando la competencia creciente en el mercado de productos de bajo costo provenientes de plataformas en línea.

Redes

Para quienes no están familiarizados, TEMU es una plataforma de comercio electrónico que ha ganado popularidad por ofrecer una amplia gama de productos a precios muy competitivos. Similar a otras gigantes como AliExpress y Shein, TEMU se especializa en proporcionar productos directamente desde fabricantes a los consumidores, eliminando intermediarios y reduciendo costos. La plataforma también es conocida por sus generosos cupones y promociones, lo que ha ayudado a atraer a una base de clientes leales.

Sin embargo, hace unos días, se filtró un video mostrando el interior de un almacén de TEMU donde se observa a los trabajadores desempeñando sus labores en condiciones precarias, sin las medidas mínimas de seguridad ni bienestar, y en un entorno sin ventilación adecuada. La noticia generó indignación y preocupación entre el público y usuarios de la plataforma.

El video se ha puesto en debate debido a las prácticas laborales de las grandes tiendas internacionales en línea, especialmente aquellas de origen chino, conocidas por mantener a sus empleados en condiciones precarias para ofrecer productos a precios competitivos. Las imágenes del supuesto almacén de TEMU revelan un panorama desolador, generando interrogantes sobre la ética empresarial y la responsabilidad social de estas plataformas.

No obstante, TEMU ha declarado firmemente que dichas imágenes no corresponden a ninguna de sus instalaciones. La empresa subraya que el video y las condiciones mostradas no reflejan la realidad de sus operaciones logísticas. "Las imágenes no son ciertas", afirmó un portavoz de TEMU. A pesar de las críticas, la joven emprendedora sigue adelante con su negocio, utilizando TikTok para seguir promocionando su nuevo emprendimiento.