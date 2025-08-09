Captan figura misteriosa en panteón ¿será un fantasma?

Ciudad de México.- Un video compartido por el usuario @darkdumbledore en TikTok ha generado escalofríos entre internautas, luego de que un explorador urbano captara lo que parece ser una mujer fantasma en un antiguo panteón cubierto por niebla.

El encuentro ocurrió durante la madrugada, bajo la tenue luz de la luna, en un ambiente cargado de misterio.

El investigador, aficionado al urbex y a lo paranormal, recorrió el cementerio con cámara, linterna infrarroja y micrófono ambiental. En medio de su recorrido, se topó con una figura femenina de rostro pálido y vestido blanco, sentada en una banca frente a una tumba abierta. Al llamarla, la mujer giró lentamente, revelando unos ojos brillantes y sin expresión, lo que provocó que el explorador huyera.

Según su testimonio, la misma figura fue vista minutos antes dentro de un mausoleo, sentada en una silla plegable. Sin embargo, desapareció sin dejar rastro, lo que intensificó el misterio. El video ha desatado un intenso debate sobre si se trata de una aparición real o una puesta en escena.

Mientras algunos usuarios cuestionan la veracidad del material, otros aseguran que la mujer podría estar anclada al plano terrenal, vagando entre tumbas y mausoleos. El fenómeno se suma a una larga lista de avistamientos paranormales en cementerios, lugares donde se dice que la línea entre lo espiritual y lo terrenal se difumina.