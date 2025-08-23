Capta escalofriante espectro en Cinépolis al salir de la última función

Ciudad Juárez.– Las historias de sucesos paranormales en plazas comerciales abundan en el país, especialmente cuando se trata de salas de cine, y es que en las últimas horas se ha vuelto muy viral el video de un joven originario de Mexicali, Baja California, quien logró captar un supuesto escalofriante espectro dentro de un complejo Cinépolis.

Y es que en el video, que lleva ya casi 4 millones de visualizaciones, se puede observar el momento en que el joven comienza a grabar unos extraños lamentos de lo que parece ser una mujer o una niña cerca del área de dulcería. De acuerdo con el autor del video, el cine estaba completamente solo, ya que acababa de salir de la última función pasadas las 11:00 de la noche y le dijo a sus amigos que iría al baño, por lo que ellos salieron por una puerta de salida directo a la calle, pero él salió por otra que daba directo al complejo para ir a los sanitarios.

Fue en ese momento cuando comenzó a escuchar unos raros lamentos. El joven aseguró que pensó que eran sus amigos que le estaban jugando una broma, por ello sacó su teléfono y comenzó a grabar todo.

Sin embargo, pronto descubrió que lo que estaba viviendo era algo más, pues la parte del video que más llamó la atención de internautas llegó cuando repentinamente salió una rara sombra que se asomó de una de las columnas en un pasillo que daba a las salas de cine.

La repentina aparición no tardó en generar cientos de comentarios en el video. Y es que mientras algunos aseguraron que se trató de un montaje, otros afirmaron que en ese sitio han vivido experiencias similares.

El joven en un segundo video contó toda su experiencia y aseguró que todo fue real.