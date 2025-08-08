Capta en su rancho 'jabalí zombie' con la mitad de la espalda mordida

Ciudad Juárez.– La supervivencia, ese acto de mantenerse con vida en circunstancias adversas o peligrosas, a menudo enfrentando condiciones extremas o la falta de recursos básicos como comida, agua, refugio o atención médica, a veces nos muestra la increíble capacidad de algunos animales por aferrarse a la vida ante circunstancias que parecen ser muy complicadas o casi imposibles.

Y es que el video de un usuario de TikTok ha comenzado a hacerse viral en la red social china cuando logró captar con su teléfono el momento en que un grupo de jabalíes bajó hasta su rancho, posiblemente en busca de agua o alimento. Pero lo que más llamó su atención no fue solo ver a estos animales salvajes, sino sorprenderse al notar que uno de ellos tenía una gran mordida en la espalda.

En la grabación se puede ver cómo el animal pasea por el sitio e incluso se acuesta sobre un charco de lodo mientras tiene ese enorme hoyo faltante en su lomo. La situación fue tan sorprendente, por ser incompatible con la vida, que muchos aseguraron que eso era imposible y el clip podría tratarse de IA.

A pesar de la duda de la veracidad de la grabación de muchas personas, algunas otras notaron que no se trataba de un video editado, sino de algo real y muy raro, ya que la mordida pudo haber afectado los músculos del animal, pero nada vital como su columna u órganos importantes.