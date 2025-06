Londres.- Los londinenses han reportado miles de avistamientos de Pitbull esta semana. Con esa calva, perilla y traje, es bastante difícil no verlo.

Sin embargo, al observar más de cerca, se hace evidente que Mr. Worldwide no está en todas partes a la vez; en su lugar, son clones los que pululan por Londres, camino del O2 Arena para verlo en el escenario. ¿Esa perilla? Dibujada. ¿Esa cabeza descubierta? Calvas, en lugar de un afeitado dramático.

Tras más de dos décadas de carrera, la superestrella de Miami, cuyos éxitos —desde "Hotel Room Service" hasta "Timber" y "Give Me Everything" y "El Taxi"— se han convertido en clásicos infaltables en bodas, bar mitzvahs y, sí, en discotecas, está despertando un creciente frenesí entre sus fans en el Reino Unido y más allá. Empezó a notar algún que otro doble en sus conciertos allá por 2021, tras el confinamiento por la pandemia.

“Quizás de 20 mil personas que vienen al show, 30 mil que vienen al show, veamos mil”, dice sobre lo que sucedió después.

Pero eso fue antes de que llegara al Reino Unido.

“Cruzamos el charco y terminamos en Londres, y fue algo extraordinario. Sin duda, fue un movimiento completamente nuevo, lo llevó a un nivel completamente nuevo”, declaró Pitbull a The Associated Press, el día después del concierto del lunes en Londres.

El fenómeno ha crecido rápidamente de una minoría a la mayoría, o de algo negativo a algo positivo, como suele decir Pitbull. A diferencia de los concursos de dobles de famosos que premian el asombroso parecido con figuras como Timothée Chalamet, Glen Powell o incluso Ernest Hemingway, se trata menos de la capacidad de dejarse crecer el vello facial adecuado y más de la onda. Al fin y al cabo, la gran mayoría de los que se vistieron elegantemente en el concierto del lunes eran mujeres. (Pitbelles, podríamos decir).

Estos imitadores fueron vistos en el metro hacia North Greenwich, donde bailaron fuera del estadio con una sesión de DJ en vivo durante horas antes de que comenzara el espectáculo. Se tomaron fotos frente a un póster gigante de Pitbull y colorearon cuidadosamente las perillas de sus amigos antes de, finalmente, ponerse las gafas de sol. Rebecca Petrie y Jamie Lee Hart pasaron horas en línea para conseguir entradas, viajando desde Escocia para el concierto. Sugirieron que las chicas se sienten más atraídas por disfrazarse que los chicos.

«Las mujeres son más valientes», dijo Hart. Y Pitbull lo agradece.

“Tener más mujeres entre el público demuestra que sienten lo que la mujer más poderosa de mi vida me ha enseñado en el escenario”, dice, refiriéndose a su madre: “Un caballero que sabe cómo pasarla bien. A veces un poco travieso, a veces un poco amable, pero sobre todo una buena persona que hará lo correcto lo mejor que pueda”.

Los videos del concierto de Pitbull en Londres en febrero inundaron las redes sociales con un buen número de dobles que vibraban con temas como "On the Floor" y "Fireball". Cuando salieron a la venta los conciertos adicionales de junio de su gira "Party After Dark", los compradores de entradas recibieron la advertencia: vístanse elegantes o destaquen como uno de los pocos que no lo hicieron. De hecho, el suelo del estadio el lunes parecía un mar de frijoles horneados, gracias a las calvas, mientras que las gradas parecían el destino de una excursión escolar inesperada, con filas y filas de camisas blancas y corbatas negras torcidas.

"Si vas a ir a un concierto de Pitbull necesitas sentir realmente su energía y no puedes hacerlo sin una calva y un traje", dijo el asistente Keeley James Elliot, mientras posaba con globos inflados inspirados en Mr. Worldwide afuera del lugar.

Esperen escenas similares en sus próximas fechas en Europa, mientras recorre París, Praga y Polonia. Regresará a Estados Unidos para actuar en Dakota del Sur, Las Vegas y visitar la Feria Estatal de Iowa, antes de viajar a Australia en octubre. El 305 puede ser un código de área, pero su alcance va mucho más allá del sur de Florida.

Los fans deben saber que Pitbull aprecia de todo corazón su esfuerzo y se asegura de ver a la multitud llegar al espectáculo. Él también es fan de ellos: "Que la gente aquí se sienta tan bien disfrazada de mí... ¡Increíble!".