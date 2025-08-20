Cae por vender 'milanesas' hechas con papel de baño en fiesta patronal

Santiago del Estero.– Un vendedor ambulante estaba haciendo su agosto a costa de la salud de decenas de personas, y es que tuvo la idea de sacar lo máximo que pudiera en utilidades al ofrecer a sus clientes platillos con "milanesas", pero estas no estaban hechas de carne, sino de toallas de papel de baño, mojadas, molidas y aglutinadas de tal forma que se hacían pasar por carne, al menos a la vista.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Santiago del Estero, al norte de argentina, durante las celebraciones de las fiestas patronales a la Virgen del Carballo, uno de los eventos más populares de la región, donde miles de fieles se acercaron para celebrar, rezar y comer.

El insólito menú fue descubierto luego de que inspectores de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología estaban haciendo un recorrido preventivo por los puestos de comida cuando se toparon con uno que olía raro.

De inmediato se dirigieron a un puesto que no tenía refrigeración, las superficies estaban sucias y los productos no lucían precisamente como un manjar.

Pero lo peor llegó al revisar las milanesas: estaban hechas con papel higiénico. El responsable del “menú sorpresa” fue identificado como Marcos Rolando Ávila, originario de la ciudad de Tucumán, quien ya había preparado más de 20 kilos de productos adulterados, listos para vender a los asistentes.

El vendedor fue detenido y denunciado penalmente por poner en riesgo la salud pública.